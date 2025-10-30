LOTERÍAS
Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores hoy, jueves 30 de octubre
A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Hoy jueves, 30 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13. 161 de El Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 1061.
Resultado de El Sinuano Día
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador: 1061
- Dos últimas cifras: 61
- Tres últimas cifras: 061
- La quinta: 6
Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.162
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este viernes, 31 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m.
Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.