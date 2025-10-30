Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores hoy, jueves 30 de octubre

Hoy jueves, 30 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13. 161 de El Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 1061.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador: 1061

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 061

La quinta: 6

Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.162

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este viernes, 31 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m.