Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores hoy, jueves 30 de octubre

A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.

Redacción Loterías
30 de octubre de 2025, 8:12 p. m.
Sorteo 8 de septiembre de 2025
Hoy jueves, 30 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13. 161 de El Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 1061.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador: 1061
  • Dos últimas cifras: 61
  • Tres últimas cifras: 061
  • La quinta: 6
Resultado EL SINUANO DIA Jueves 30 de Octubre de 2025

Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.162

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta:  (Pendiente)
El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este viernes, 31 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m.

Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

