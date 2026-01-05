Este lunes 5 de enero se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano, tanto en su modalidad Día como Noche, uno de los juegos de azar con mayor arraigo entre los colombianos. Su dinámica diaria y la opción de jugar combinaciones de cuatro cifras la han posicionado como una alternativa frecuente para quienes confían en la suerte.

En este chance, los participantes deben elegir un número entre el 0000 y el 9999, y los premios se otorgan de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas en cada sorteo.

Los resultados correspondientes al 5 de enero se dieron a conocer en los horarios habituales y fueron difundidos por los medios oficiales. Posteriormente, como ocurre en cada jornada, los números ganadores quedaron disponibles en plataformas autorizadas, permitiendo a los apostadores consultar de manera rápida si obtuvieron algún premio.

Resultados Sinuano Día del 5 de enero:

Premio mayor: 1667

La Quinta: 2

Sinuano Noche del 5 de enero:

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Para verificar los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche correspondientes al 5 de enero, es aconsejable acudir solo a los canales habilitados y a los puntos de venta autorizados. En estos espacios también se ofrece orientación sobre los pasos, lugares y requisitos necesarios para reclamar los premios obtenidos.

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se realizará el 6 de enero a las 2:30 p.m.