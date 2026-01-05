Gente

Sinuano Día y Noche hoy: resultados ganadores del sorteo de hoy lunes, 5 de enero

El inicio de semana marcó la suerte para uno de los jugadores del reciente sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de enero de 2026, 7:38 p. m.
Sinuano Día y Noche: resultados ganadores.
Sinuano Día y Noche: resultados ganadores. Foto: Lotería Sinuano Día y Noche - Getty Images / Montaje SEMANA

Este lunes 5 de enero se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano, tanto en su modalidad Día como Noche, uno de los juegos de azar con mayor arraigo entre los colombianos. Su dinámica diaria y la opción de jugar combinaciones de cuatro cifras la han posicionado como una alternativa frecuente para quienes confían en la suerte.

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este lunes 5 de enero

En este chance, los participantes deben elegir un número entre el 0000 y el 9999, y los premios se otorgan de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas en cada sorteo.

Los resultados correspondientes al 5 de enero se dieron a conocer en los horarios habituales y fueron difundidos por los medios oficiales. Posteriormente, como ocurre en cada jornada, los números ganadores quedaron disponibles en plataformas autorizadas, permitiendo a los apostadores consultar de manera rápida si obtuvieron algún premio.

Resultados Sinuano Día del 5 de enero:

  • Premio mayor:  1667
  • La Quinta: 2
YouTube video Q2Zh2Asqo_8 thumbnail

Sinuano Noche del 5 de enero:

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta:  Pendiente

Para verificar los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche correspondientes al 5 de enero, es aconsejable acudir solo a los canales habilitados y a los puntos de venta autorizados. En estos espacios también se ofrece orientación sobre los pasos, lugares y requisitos necesarios para reclamar los premios obtenidos.

Loterías

Números ganadores de la lotería Super Astro Sol: este es el resultado del lunes 5 de enero

Loterías

Resultados de la lotería Chontico: conozca los números ganadores de este lunes 5 de enero

Loterías

Resultados del lunes: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan los números ganadores de este 5 de enero

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este lunes 5 de enero

Loterías

¿Terminó el fin de semana siendo ganador del Super Astro Luna? Conozca los resultados del sorteo este 4 de enero

Loterías

Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Loterías

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

Loterías

Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche hoy, 2 de enero de 2026

Loterías

Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre: descubra si fue uno de los ganadores del último sorteo de este 2025

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se realizará el 6 de enero a las 2:30 p.m.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol

Números ganadores de la lotería Super Astro Sol: este es el resultado del lunes 5 de enero

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy: resultados ganadores del sorteo de hoy lunes, 5 de enero

Chontico Día y Noche

Resultados de la lotería Chontico: conozca los números ganadores de este lunes 5 de enero

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

Resultados del lunes: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan los números ganadores de este 5 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este lunes 5 de enero

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

¿Terminó el fin de semana siendo ganador del Super Astro Luna? Conozca los resultados del sorteo este 4 de enero

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Noticias Destacadas