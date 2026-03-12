LOTERÍAS

Sorteo del jueves 12 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La realización de un nuevo sorteo despertó la ilusión de la fortuna a un colombiano a inicios de semana.

Redacción Loterías
12 de marzo de 2026, 2:42 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

La jornada de este jueves, 12 de marzo, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 4350 , cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de marzo, según Walter Mercado

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 3, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 12 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: 4350
  • Número ganador de cinco cifras: 43503
YouTube video 9hgysvzHNA4 thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 12 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente
Lotería Chontico: consulte la cifra ganadora del sorteo de hoy miércoles, 11 de marzo

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el viernes 13 de marzo, a partir de las 2:30 de la tarde.

