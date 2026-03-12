Sorteo del jueves 12 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este jueves, 12 de marzo, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 4350 , cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 3, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 12 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: 4350

Número ganador de cinco cifras: 43503

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 12 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el viernes 13 de marzo, a partir de las 2:30 de la tarde.