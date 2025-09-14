Super Astro Luna: consulte los resultados y descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 13 de septiembre

La lotería es uno de los juegos de azar más populares en el mundo y que desde hace varias décadas ha tomado más impulso en Colombia, con el surgimiento de nuevos sorteos, premios más jugosos y mayores posibilidades de acceder a este, ya sea de la manera convencional o a través de concursos y plataformas digitales.

Es por ello que cada vez más colombianos se aventuran a jugar los distintos sorteos y apostarle a su suerte, buscando el sueño de hacerse millonarios. Uno de los juegos más populares es el Super Astro Luna, que juega todos los días en distintos horarios.

Super Astro Luna: así quedaron los resultados del sábado 13 de septiembre. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf) y (Astroluna)

En la noche de este sábado, 13 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7877 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibió el número 8418, con el signo Virgo.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 12 de septiembre de 2025: número 2409 , con el signo Aries .

número , con el signo . Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 8913 , con el signo Acuario .

número , con el signo . Sorteo del 10 de septiembre de 2025: número 8301, con el signo Piscis.

Resultados de la lotería Super Astro Luna | Foto: Montaje de SEMANA

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 14 de septiembre de 2025, a las 08:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería del Super Astro tiene con un plan especial de juego, que divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.