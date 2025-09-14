Loterías
Super Astro Luna: consulte los resultados y descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 13 de septiembre
Esta es la combinación ganadora del último sorteo de Super Astro Luna.
La lotería es uno de los juegos de azar más populares en el mundo y que desde hace varias décadas ha tomado más impulso en Colombia, con el surgimiento de nuevos sorteos, premios más jugosos y mayores posibilidades de acceder a este, ya sea de la manera convencional o a través de concursos y plataformas digitales.
Es por ello que cada vez más colombianos se aventuran a jugar los distintos sorteos y apostarle a su suerte, buscando el sueño de hacerse millonarios. Uno de los juegos más populares es el Super Astro Luna, que juega todos los días en distintos horarios.
En la noche de este sábado, 13 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7877 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibió el número 8418, con el signo Virgo.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 12 de septiembre de 2025: número 2409, con el signo Aries.
- Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 8913, con el signo Acuario.
- Sorteo del 10 de septiembre de 2025: número 8301, con el signo Piscis.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 14 de septiembre de 2025, a las 08:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
La lotería del Super Astro tiene con un plan especial de juego, que divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.