Super Astro Luna: vea el resultado del sorteo del martes, 2 de diciembre de 2025

Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.

Redacción Loterías
3 de diciembre de 2025, 4:01 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy. | Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del martes, 2 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7957 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9351, con el signo Aries.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Martes 2 de Diciembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 8391, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: número 2136, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: número 7984, con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 2 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: ¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del lunes, 1 de diciembre

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

