Lotería

¿Tuvo suerte? Estos son los números ganadores de El Sinuano Día y Noche para hoy domingo 22 de marzo

No se pierda estos sorteos diarios transmitidos por el Canal Telecaribe.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de marzo de 2026, 3:45 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche del 22 de marzo de 2026.
Resultados Sinuano Día y Noche del 22 de marzo de 2026. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, jugadores de distintas regiones aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

Loterías

Los sorteos más importantes en Colombia: consulte si ganó El Paisita Día, La Caribeña o El Dorado, este 22 de marzo

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este domingo 22 de marzo

Loterías

¿Ganó? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del domingo 22 de marzo

Loterías

Super Astro Luna, sábado 21 de marzo de 2026: descubra si fue el afortunado ganador

Loterías

Números ganadores del Baloto el sábado 21 de marzo: revise si usted se llevó el premio mayor del sorteo

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los números que se llevaron el premio mayor este 21 de marzo

Loterías

Lotería Super Astro Sol jugó el sábado 21 de marzo: consulte si es un nuevo millonario

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del nuevo sorteo de hoy sábado, 21 de marzo

Gente

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 19 de marzo de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de marzo

Resultados ganadores del Sinuano Día del 22 de marzo

  • Número ganador: 9012
  • La Quinta: 5
YouTube video xp3M1oOnEJk thumbnail

Resultados ganadores del Sinuano Noche del 22 de marzo

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
YouTube video MpFGyUo51xI thumbnail

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este lunes, 23 de marzo, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.