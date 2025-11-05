Suscribirse

Loterías

¿Tuvo suerte hoy?: estos son los resultados de la lotería Super Astro Sol del miércoles 5 de noviembre

Puede probar su suerte con este juego de azar de lunes a sábado en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2025, 9:12 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5278. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Contexto: Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo del 5 de noviembre
  • Para esta jornada, el número ganador es: 8 5 6 4
  • Los últimos tres dígitos: 5 6 4
  • Los últimos dos dígitos: 6 4
  • Y el signo zodiacal ganador es: Acuario
YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Radican tutela contra la Procuraduría por no expedir documento del fallo que destituyó 12 años a William Dau

2. Sobreviviente colombiano de bombardeo estadounidense en el Caribe fue dado de alta en Bogotá

3. Gustavo Petro dijo que gracias a su Gobierno la Policía Nacional es más popular que antes. Estas son las razones

4. Lina Tejeiro confesó cuánto tiempo lleva en celibato y el porqué mandaría a terapia a Yina Calderón: “Que vaya y entienda”

5. Fuerte agarrón en el Pacto Histórico: denuncias de compra de votos y división interna

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.