Lotería

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, sábado 28 de febrero

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el Canal Telecaribe.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de febrero de 2026, 2:54 p. m.
Lotería de Sinuano Día.
Lotería de Sinuano Día. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

Loterías

La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

Loterías

Lotería de Medellín el viernes 27 de febrero: pudo ser su noche de suerte

Loterías

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Loterías

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 27 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: estos son los números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

A continuación, los números que salieron vencedores este sábado, 28 de febrero:

Sinuano Día

  • Número ganador: 7931
  • La Quinta: 9
YouTube video 0iPnJ5pV7do thumbnail

Sinuano Noche

  • Número ganador: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este sábado, 28 de febrero, a las 10:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

Más de Loterías

Resultados de la lotería Chontico

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

Lotería de Medellín el viernes 27 de febrero: pudo ser su noche de suerte

Lotería de Risaralda - 27 de febrero de 2026.

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Lotería de Santander - 27 de febrero de 2026.

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 27 de febrero de 2026

Sorteo 4 de septiembre

Miloto: último sorteo del mes; números ganadores del viernes 27 de febrero

Resultados del Super Astro Sol

¿Fue el ganador de la lotería hoy? Consulte los resultados de Super Astro Sol este viernes 27 de febrero

Noticias Destacadas