¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

Verifique si es uno de los afortunados ganadores de cualquier de los dos sorteos de esta lotería.

Redacción Loterías
28 de febrero de 2026, 1:24 p. m.
Chontico Día y Noche: estos son los resultados del último sorteo.
Chontico Día y Noche: estos son los resultados del último sorteo. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El sorteo 8356 del Chontico se puso en marcha este sábado, 28 de febrero y, como suele pasar, bastaron pocos minutos para que se diera a conocer el número ganador.

La combinación que marcó la jornada fue el 1612, cifra que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre quienes siguen cada resultado al detalle.

En la Lotería Chontico, el día mantuvo su dinámica habitual con sus dos espacios tradicionales: Chontico Día y Chontico Noche, una fórmula que mantiene la expectativa activa durante toda la jornada y que mueve a miles de jugadores pendientes de cada anuncio.

El broche final llegó más tarde con ‘La Quinta’, cuando la balota se detuvo en el número 8. Así cerró un nuevo sorteo: números repasados a toda velocidad, cálculos de último momento y la ilusión intacta para la próxima jugada.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 28 de febrero de 2026

Premio mayor: 1612 - 8

  • Tres últimas cifras: 612
  • Dos últimas cifras: 12
  • Número completo: 1612
  • Última cifra: 2
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 28 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo, 1 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

Además, estos han sido los últimos tres sorteos que llevaron a cabo de este importante juego de azar:

Chontico Día

  • 27 de febrero de 2026: 1131 - 1
  • 26 de febrero de 2026: 7566 - 3
  • 25 de febrero de 2026: 2965 - 4

Chontico Noche

  • 27 de febrero de 2026: 0806 - 8
  • 26 de febrero de 2026: 0480 - 0
  • 25 de febrero de 2026: 4748 - 8

