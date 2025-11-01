Suscribirse

Último sorteo de la Lotería de Risaralda, 31 de octubre: descubra la combinación ganadora

Le contamos el afortunado número ganador y más información sobre una de las loterías más populares en el territorio colombiano.

Redacción Loterías
1 de noviembre de 2025, 10:56 a. m.
Lotería de Risaralda - 31 de octubre de 2025.
Lotería de Risaralda - 31 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: logo Lotería de Risaralda.

Ya se conoce el número ganador del sorteo 2923 de la Lotería de Risaralda. Este se llevó a cabo el viernes, 31 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 p.m. Quien lo haya obtenido podrá reclamar un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

Resultado del sorteo 2923 de la Lotería de Risaralda - 31 de octubre de 2025

  • Número ganador: 4963
  • Serie: 151
Contexto: Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2987 del 30 de octubre de 2025

Distribución del plan de premios - Lotería de Risaralda

  • Premio Mayor: 2.333 millones de pesos
  • Seco El Gordo de la Risaralda: 300 millones de pesos
  • Seco Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos
  • Seco Mula Millonaria: 150 millones de pesos
  • Seco Milagro Millonario: 80 millones de pesos
  • Secos Guaca de Oro (3 premios): 60 millones de pesos cada uno
  • Secos Cofre de Diamantes (5 premios): 50 millones de pesos cada uno
  • Secos Trébol de la Fortuna (3 premios): 40 millones de pesos cada uno
  • Secos de Perla (5 premios): 35 millones de pesos cada uno
  • Secos Cosecha Millonaria (11 premios): 30 millones de pesos cada uno

Estos fueron los últimos tres afortunados ganadores

El próximo sorteo de la Lotería de Risaralda se llevará a cabo el viernes, 7 de noviembre de 2025, también a partir de las 11:00 p.m. Usted podrá seguir la transmisión en vivo, y SEMANA también le contará cómo quedó el evento.

“Fomentamos los juegos de suerte y azar con altos estándares de confianza y responsabilidad, cumpliendo los sueños e ilusiones de los apostadores, aportando significativamente a la salud y a la promoción de la ciencia, tecnología e innovación”, reza en la web oficial de la Lotería de Risaralda.

Además, apuntan a “ser para el año 2034, una de las empresas de juegos de suerte y azar líder en el mercado Nacional, a través de la venta de lotería física y virtual, para continuar con la contribución de los recursos al sector Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

