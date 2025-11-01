Loterías
Último sorteo de la Lotería de Risaralda, 31 de octubre: descubra la combinación ganadora
Le contamos el afortunado número ganador y más información sobre una de las loterías más populares en el territorio colombiano.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Ya se conoce el número ganador del sorteo 2923 de la Lotería de Risaralda. Este se llevó a cabo el viernes, 31 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 p.m. Quien lo haya obtenido podrá reclamar un premio mayor de 2.333 millones de pesos.
Resultado del sorteo 2923 de la Lotería de Risaralda - 31 de octubre de 2025
- Número ganador: 4963
- Serie: 151
Distribución del plan de premios - Lotería de Risaralda
- Premio Mayor: 2.333 millones de pesos
- Seco El Gordo de la Risaralda: 300 millones de pesos
- Seco Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos
- Seco Mula Millonaria: 150 millones de pesos
- Seco Milagro Millonario: 80 millones de pesos
- Secos Guaca de Oro (3 premios): 60 millones de pesos cada uno
- Secos Cofre de Diamantes (5 premios): 50 millones de pesos cada uno
- Secos Trébol de la Fortuna (3 premios): 40 millones de pesos cada uno
- Secos de Perla (5 premios): 35 millones de pesos cada uno
- Secos Cosecha Millonaria (11 premios): 30 millones de pesos cada uno
Estos fueron los últimos tres afortunados ganadores
- 24 de octubre de 2025: número 4900 – serie 053
- 17 de octubre de 2025: número 8187 – serie 156
- 10 de octubre de 2025: número 6785 – serie 141
El próximo sorteo de la Lotería de Risaralda se llevará a cabo el viernes, 7 de noviembre de 2025, también a partir de las 11:00 p.m. Usted podrá seguir la transmisión en vivo, y SEMANA también le contará cómo quedó el evento.
“Fomentamos los juegos de suerte y azar con altos estándares de confianza y responsabilidad, cumpliendo los sueños e ilusiones de los apostadores, aportando significativamente a la salud y a la promoción de la ciencia, tecnología e innovación”, reza en la web oficial de la Lotería de Risaralda.
Además, apuntan a “ser para el año 2034, una de las empresas de juegos de suerte y azar líder en el mercado Nacional, a través de la venta de lotería física y virtual, para continuar con la contribución de los recursos al sector Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.