Último sorteo de la Lotería de Risaralda, 31 de octubre: descubra la combinación ganadora

Ya se conoce el número ganador del sorteo 2923 de la Lotería de Risaralda. Este se llevó a cabo el viernes, 31 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 p.m. Quien lo haya obtenido podrá reclamar un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

Resultado del sorteo 2923 de la Lotería de Risaralda - 31 de octubre de 2025

Número ganador: 4963

Serie: 151

Distribución del plan de premios - Lotería de Risaralda

Premio Mayor: 2.333 millones de pesos

Premio Mayor: 2.333 millones de pesos
El Gordo de la Risaralda: 300 millones de pesos

Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos

Mula Millonaria: 150 millones de pesos

Milagro Millonario: 80 millones de pesos

Guaca de Oro (3 premios): 60 millones de pesos cada uno

Cofre de Diamantes (5 premios): 50 millones de pesos cada uno

Trébol de la Fortuna (3 premios): 40 millones de pesos cada uno

de Perla (5 premios): 35 millones de pesos cada uno

Cosecha Millonaria (11 premios): 30 millones de pesos cada uno

Estos fueron los últimos tres afortunados ganadores

24 de octubre de 2025: número 4900 – serie 053

17 de octubre de 2025: número 8187 – serie 156

10 de octubre de 2025: número 6785 – serie 141

El próximo sorteo de la Lotería de Risaralda se llevará a cabo el viernes, 7 de noviembre de 2025, también a partir de las 11:00 p.m. Usted podrá seguir la transmisión en vivo, y SEMANA también le contará cómo quedó el evento.

“Fomentamos los juegos de suerte y azar con altos estándares de confianza y responsabilidad, cumpliendo los sueños e ilusiones de los apostadores, aportando significativamente a la salud y a la promoción de la ciencia, tecnología e innovación”, reza en la web oficial de la Lotería de Risaralda.