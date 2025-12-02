$26.000 millones para el ecoturismo en el Valle del Cauca: así se transforma el Paisaje Cafetero del departamento

La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Turismo, anunció el desarrollo de una serie de proyectos que combinan turismo, espacio público y conservación ecológica. “Estamos impulsando una transformación histórica en la infraestructura turística de nuestro departamento. Invertiremos más de 26.000 millones de pesos en cinco proyectos que representan una apuesta estratégica para dignificar nuestros destinos, fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades para las comunidades”, explicó la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro.

Para la mandataria, estas inversiones no solo mejorarán los espacios que reciben a los visitantes, sino que convertirán a estos municipios en verdaderos jalonadores del turismo regional, atrayendo un mayor número de viajeros y dinamizando la economía local. Según indicadores del SITUR, los municipios focalizados en las obras planeadas registraron cerca de 770.613 visitantes en 2023, cifra que aumentó en un 27,6% en 2024.

Uno de los proyectos emblemáticos será el Bioparque Puerta de Alcalá, en el municipio de Alcalá, dentro del Paisaje Cultural Cafetero reconocido por la Unesco. Concebido como un espacio donde convergen la conservación, la educación ambiental y las actividades de naturaleza, el parque se diseñará con estructuras metálicas inspiradas en los samanes, senderos que se integran a la vegetación nativa y áreas para el avistamiento de aves migratorias.

La apuesta es transformar los territorios, recuperar corredores ecológicos y, al mismo tiempo, activar encadenamientos productivos con fincas cafeteras, pequeñas cafeterías y artesanos locales. Estos proyectos no solo estarán enmarcados en el urbanismo del departamento, sino que también tienen una propuesta clara: seguir impulsando el crecimiento del turismo en la región.

Otra de las propuestas contempladas se desarrollará en Roldanillo, uno de los mejores lugares para la práctica del parapentismo, y en el que se buscará mejorar la infraestructura del Mirador del Cerro de las Tres Cruces. Con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos, el proyecto incorpora senderos ecológicos, miradores panorámicos, servicios sanitarios y mobiliario urbano con criterios de accesibilidad universal e iluminación eficiente. La intervención pretende reducir la erosión del bosque seco tropical, canalizar a los visitantes por rutas definidas y fortalecer la economía local al articular el cerro con otros atractivos del municipio, como el Museo Rayo.

“Esta es una inversión histórica para el turismo del Valle del Cauca. No solo estamos entregando obras de infraestructura; estamos construyendo proyectos verdaderamente integrales que, desde la competitividad turística, permitirán transformar un ecosistema completo alrededor de cada uno de estos espacios”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.

Urbanismo en armonía con la naturaleza

En el centro del Valle, Tuluá concentra dos intervenciones que ponen a prueba el discurso del urbanismo sostenible. Por un lado, la remodelación del Lago Chilicote, un humedal urbano que se transformará en un ecoparque. Por el otro, el proyecto del Mirador Cruz del Picacho, donde se contemplan senderos y rampas, plazoletas, iluminación artística y una cruz monumental de 60 metros. En este último se incorporarán soluciones basadas en la naturaleza: paisajismo con especies nativas, manejo de aguas lluvias e infraestructura verde para minimizar el impacto sobre la montaña.

En el municipio de Ulloa se contempla el programa ‘Paisaje Colorido y Encanto’, otra apuesta del gobierno departamental que tendrá una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Combina muralismo, recuperación de fachadas, embellecimiento de accesos y mobiliario urbano informativo con el objetivo de reforzar la identidad cafetera, crear una ruta de arte urbano que atraiga visitantes y abrir espacio a nuevos oficios.