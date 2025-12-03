Así cambió la educación en el Caribe en 40 años

La Corporación Universitaria Rafael Núñez (Uninúñez) conmemoró sus 40 años de funcionamiento con una ceremonia institucional realizada en Cartagena, a la que asistieron representantes de la comunidad académica, aliados estratégicos, egresados y directivos. El acto se desarrolló en la sede de Ciencias de la Salud Miguel Henríquez Emiliani, un edificio que se ha convertido en uno de los principales espacios de formación de la institución.La jornada estuvo marcada por una serie de reconocimientos destinados a personas e instituciones que han acompañado el crecimiento de la universidad durante estas cuatro décadas. Entre los galardonados se incluyeron docentes con trayectoria destacada, estudiantes y egresados que han representado a la institución en distintos escenarios, así como empresas que han sostenido alianzas académicas, investigativas y de responsabilidad social.

Homenajes y reconocimientos a docentes, egresados y aliados estratégicos durante la ceremonia. | Foto: Uninúñez, API

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el homenaje al fundador de la institución, el médico Miguel Henríquez Emiliani, a quien se le atribuye la visión inicial que permitió el desarrollo de Uninúñez desde sus primeros años. Durante el evento se recordó su trabajo en la consolidación del proyecto académico, enfocado en ampliar el acceso a la educación superior en la región Caribe.

Además de los reconocimientos individuales, la institución entregó distinciones a varias empresas en categorías relacionadas con su aporte al ecosistema formativo y productivo del Caribe. Estas incluyeron Empresa Líder en Alianzas, Empresa con Aportes a la Educación Continua, Empresa con Impacto en el Desarrollo Empresarial y Productivo y Empresa de Excelencia en Responsabilidad Social Empresarial. Según la institución, la participación del sector empresarial ha sido clave para desarrollar proyectos de práctica profesional, investigación aplicada y formación continua.

Un momento para celebrar 40 años de transformación y educación en el Caribe. | Foto: Uninúñez, API

En su intervención, el rector Miguel Ángel Henríquez López destacó el papel de las distintas generaciones que han pasado por la universidad desde su fundación en 1985. Señaló que el aniversario marca un momento para revisar los avances alcanzados en términos de cobertura y calidad educativa, y resaltó la importancia de la comunidad académica en la consolidación de los programas que hoy ofrece la institución. “Estos 40 años son fruto del compromiso de quienes creen en la educación como motor de transformación social”, afirmó.