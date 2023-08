Así opera la primera agencia de turismo carbono neutro en Colombia

¿Qué estrategias han sido claves para que se hayan podido consolidar como una agencia carbono neutro?

SAMMY BESSUDO: Este logro se debe principalmente a las políticas que creamos con base en los mandatos de Icontec. Sin embargo, debo resaltar que también es gracias al esfuerzo conjunto de todos los empleados de la empresa. No habríamos podido cumplir las metas de no ser por el apoyo de todos los departamentos. Desde el principio entendimos que debíamos trabajar como un equipo, y por eso desarrollamos estrategias para educar a los trabajadores, a los clientes y a los proveedores sobre la preservación del medioambiente. En parte, la tarea consistió en enseñarles técnicas de aprovechamiento de agua, ahorro de energía, reciclaje, etc.