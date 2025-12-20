Así se vivirá el Carnaval de Barranquilla 2026: tradición, calle y orgullo colombiano

Colombia se reconoce en sus fiestas, y entre todas hay una que resume como ninguna la importancia de celebrar la vida: el Carnaval de Barranquilla. En 2026 la ciudad está preparada para recibir a miles de personas en una edición que promete ser histórica, auténtica y profundamente conectada con la raíz de la identidad del país.

La programación de 2026 estará marcada por momentos emblemáticos como la Lectura del Bando el 17 de enero, el Fin de Semana de la Tradición, la emblemática Guacherna el 6 de febrero, La Noche del Río el 12 de febrero, y los esperados cuatro días de carnaval, del 14 al 17 de febrero, cuando la fiesta en la ciudad alcanza su máxima expresión.

Ella es Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026: “Este sueño comenzó desde que estuve en la tarima”

Durante ese tiempo, la ciudad se transforma en un escenario abierto donde conviven desfiles, eventos folclóricos, grandes espectáculos, conciertos, pistas bailables y exposiciones a cielo abierto que invitan a propios y visitantes a ser parte activa de la fiesta.

Esta edición será especial porque el carnaval vuelve a la raíz con su mensaje más poderoso: “Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva. Entre sus principales novedades se destacan el regreso del Semillero de la Tradición para niños, un bando con tributo a la fuerza afro y una guacherna en homenaje a los bailes cantaos, expresiones que cuentan la historia profunda del Caribe colombiano.

Entre sus principales novedades se destacan el regreso del Semillero de la Tradición para niños, un bando con tributo a la fuerza afro y una guacherna en homenaje a los bailes cantaos, expresiones que cuentan la historia profunda del Caribe colombiano. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

Grandes celebraciones

En 2026 se conmemoran los 525 años del río Magdalena; los 25 años de la declaratoria del carnaval como Patrimonio Nacional, que reafirma que esta fiesta pertenece a toda Colombia; los 35 años del Cumbiódromo de la Vía 40, con una experiencia renovada para vivir los desfiles como nunca antes; y los 150 años de la Danza del Congo Grande de Barranquilla, la primera danza del carnaval y símbolo de su memoria viva.

Un componente adicional en la celebración de 2026 es la apuesta por la sostenibilidad. Desde esta perspectiva, la estrategia busca dignificar el trabajo de sus hacedores y artesanos, impulsa la economía creativa local, promueve el uso responsable de los recursos, el reuso y aprovechamiento de residuos, la moda circular, el transporte sostenible y la educación ambiental para públicos y participantes.

La caravana navideña de Coca-Cola llegará a Barranquilla poco antes de Navidad: confirman nueva fecha

Así, el carnaval no solo preserva la tradición, sino que la proyecta hacia el futuro, demostrando que es posible celebrar con alegría, identidad y responsabilidad.

Más que una fiesta, el Carnaval de Barranquilla es una experiencia cultural que conecta al país con sus raíces, que celebra la diversidad y que recuerda que Colombia también se construye desde la alegría