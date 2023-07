Aventura inolvidable: viaje a los destinos poco explorados del Caribe colombiano

Buritaca (Magdalena)

Después de los embates del conflicto armado y los monocultivos tanto de banano como de marihuana, en este punto de la Sierra Nevada de Santa Marta se organizaron los pobladores para construir una oferta turística auténtica que mezcla aventura, familia, el río y el mar. No solo es posible bajar en un inflable hasta la desembocadura del río Buritaca –muy similar a la del río Palomino, aunque más amplia– sino que se puede ir al solitario río Don Diego o a cascadas y pozos sin nombre en medio de la selva, caminando por trochas que usan los kogui y los arhuacos. Durante los últimos años, aquí también cobró relevancia el surf, con olas menos agresivas que en Puerto Colombia, especiales para principiantes.

Camarones (La Guajira)

Este corregimiento de Riohacha permite ver los picos blancos de la Sierra Nevada de Santa Marta desde una pequeña ciénaga habitada por pescadores artesanales. Si existiera un ranking de atardeceres y amaneceres del mundo, este se llevarían un puntaje muy alto. Camarones no es una playa concurrida como Palomino, apenas cuenta con pocos hospedajes, casi todos atendidos por familias wayúu, y el mar es mucho más tranquilo que en otras playas de Riohacha, como Mayapo. Lo mejor es que se puede ir al santuario de fauna y flora Los Flamencos y ver y escuchar aves de muchísimos colores.

Usiacurí (Atlántico)

Algunos dirán que es el destino de moda en los alrededores de Barranquilla, pero justamente el superpoder de este pueblo es que es el primer destino sostenible del departamento y su naturaleza no pasará de moda. Además de su mural gigante sobre los techos, el municipio cuenta con un clima sorprendentemente fresco para la región y sus árboles albergan una cantidad de aves comparable a la de las plazas de Leticia (Amazonas). El silencio de su reserva natural (Luriza) es perfecto para caminar cerca de monos y ardillas.

San Basilio de Palenque (Bolívar)

No hace muchos años, en Cartagena casi estaba proscrito Palenque. Decían que era peligroso y que no había nada que hacer. A partir de la internacionalización de la música de genios como Sexteto Tabalá o Las Alegres Ambulancias, Palenque hoy es uno de los mejores destinos para conocer la verdadera cultura del Caribe colombiano. Por tratarse del primer pueblo que se emancipó de la esclavitud en América, conserva su propia lengua y un estilo de vida campesino que se resiste al turismo masivo. No solo hay música de tambores y marímbula, también hay preparaciones increíbles para comer con la mano, hospedajes en casas de familia, medicinas ancestrales y un trago artesanal llamado ñeque, que es casi una panacea (y también emborracha).