Banco de Bogotá recibe nuevo premio internacional, ¿de qué se trata?

El Banco de Bogotá fue premiado como el Mejor Banco ASG en Colombia (Colombia’s Best Bank for ESG) por Euromoney, durante los Awards for Excellence 2024. Un reconocimiento a su robusta estrategia de sostenibilidad, la integración de criterios ASG en su modelo de negocio y las acciones que lidera para impulsar una economía baja en carbono y contribuir al bienestar social del país.