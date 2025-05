Entre los artistas que se presentarán están: el Grupo Son San que llegará desde San Pablo Norte, Bolívar, un referente de la música afro-caribeña; la agrupación Absalón & Afropacífico representará la música tradicional del Pacífico Sur, la DJ Claumar, conocida por sus mezclas, y Ras Pina and The Dragons, una banda que fusiona la identidad musical de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el calipso y el reggae roots.

Un espacio para celebrar las raíces

Ras pin and The Dragons, una de las bandas invitadas, se ha convertido en uno de los principales exponentes de la música con ascendencia africana en Bogotá. La agrupación se presentó en la mayoría de escenarios que antecedieron al Tortazo Afrocolombianidad, brillando en cada escenario por incluir ritmos de la música isleña.

De San Andrés a Bogotá

“Lo que Pina ha venido haciendo es perpetuar la música calipso. Para muchos, aprender con él ha sido como ir a la universidad: enseña la manera de tocar la guitarra y la batería bajo el estilo de esta música, que es patrimonio histórico y el alma cultural de los colectivos afro”, aseguró Álvaro Gaviria, guitarrista de la banda, quien lleva presentándose junto a Pina desde hace más de 20 años, incluso desde antes de que existiera Ras pin and The Dragons.