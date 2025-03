Cuando conversaba con Larry Harlow, reconocido compositor de salsa y jazz afrocubano, el cineasta caleño Juan Carvajal recordaba su niñez, siempre impregnada por el sonido del ritmo salsero. “Con Harlow solíamos hablar del boom de la salsa en los años sesenta y setenta en New York, sobre cómo desapareció de esta ciudad, pero sí se quedó en Cali”, aseguró Carvajal.

Carvajal, que además es el creador del Colombian Film Festival New York, no dudó en postular el documental a distintos festivales en Estados Unidos. “Estábamos terminando el proceso de posproducción el año pasado y lo postulé al Festival South by Southwest en Austin, Texas. Ese fue el debut de La salsa vive”, recordó Carvajal, asegurando que ese era solo el inicio, pues el documental se presentó el pasado 23 de marzo en el San Diego Latino Film Festival y el 30 de abril llegará a las pantallas del Carnegie Hall de Nueva York.