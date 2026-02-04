Elecciones 2026

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

La inscripción de Clara López Obregón como candidata presidencial volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave en año electoral: ¿Qué se necesita para aspirar al poder en Colombia? La ley es clara, pero las formas son muy diferentes.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 4:44 p. m.
El próximo 20 de julio se instalará un nuevo Congreso para los próximos 4 años.
El próximo 20 de julio se instalará un nuevo Congreso para los próximos 4 años.

La carrera por la Presidencia no comienza en la plaza pública ni en las redes sociales. Empieza, en realidad, en los escritorios de la Registraduría, donde cada aspirante debe demostrar que cumple con los requisitos constitucionales y legales para entrar en la contienda.

Ese trámite, que suele pasar desapercibido, volvió a cobrar protagonismo esta semana tras la inscripción oficial de Clara López Obregón, quien se convirtió en la primera aspirante en formalizar su candidatura presidencial para 2026.

¿Qué exige la ley para ser presidente?

La Constitución Política de Colombia establece tres condiciones básicas e inamovibles:

  • Ser colombiano por nacimiento.
  • Ser ciudadano en ejercicio.
  • Tener más de 30 años.

Sin embargo, cumplir esos requisitos es apenas el punto de partida. El verdadero filtro está en la forma de inscripción.

Por ejemplo, Clara López Obregón optó por la vía más directa de inscripción con el aval de un partido político con personería jurídica, en su caso, Esperanza Democrática. Esta modalidad le permite ir directamente a la primera vuelta presidencial, sin pasar por consultas internas o interpartidistas, y con una estructura política ya reconocida por la autoridad electoral.

El otro camino es el de los grupos significativos de ciudadanos, es decir, por firmas. En ese caso, los aspirantes deben recolectar cientos de miles de apoyos válidos, en formularios oficiales, dentro de los plazos establecidos. Las firmas son revisadas una a una por la Registraduría y solo después de su validación la candidatura queda en firme.

Ambas rutas son legales, pero no iguales: mientras el aval de un partido ofrece respaldo inmediato, el camino de las firmas exige músculo logístico, recursos y una operación nacional que no todos logran sostener.

Así se puede llegar al Congreso

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República, los requisitos también son ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años.

En cuanto a la Cámara de Representantes, es necesario ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años y cumplir las condiciones de la circunscripción por la que se aspira.

En ambos casos, los candidatos pueden inscribirse con aval de un partido o movimiento y por firmas, bajo las mismas reglas de verificación y control.

Más allá del trámite

La inscripción de Clara López Obregón no solo activó su campaña; también recordó que la política colombiana tiene un fuerte componente jurídico. Financiación, topes de gasto, rendición de cuentas y cumplimiento de plazos son tan decisivos como el discurso o la popularidad.

Ad portas de las elecciones del 8 de marzo es claro que sin cumplir los requisitos, no hay tarjetón. Y sin inscripción, por muy conocido que sea el nombre, no hay candidatura.

