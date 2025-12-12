Cundinamarca firma inversión histórica en salud: hospitales renovados, más UCI y servicios en 33 municipios y veredas

La Gobernación de Cundinamarca anunció el fortalecimiento más ambicioso de su red hospitalaria en años recientes. A través de la Secretaría de Salud se firmaron convenios de infraestructura y dotación por $191.556 millones, destinados a intervenir 33 hospitales y centros de salud. “La apuesta busca ampliar la capacidad instalada, modernizar instalaciones, garantizar seguridad del paciente y habilitar nuevos servicios en zonas históricamente rezagadas”, afirmó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey.

Las intervenciones incluyen obras en municipios como Ubaté, Gachancipá, San Juan de Rioseco, San Antonio del Tequendama, El Rosal y Villapinzón; además de adecuaciones en puntos rurales dispersos como Ihama, Patevaca, Guadualito y Llano Mateo en Yacopí.

Los convenios permitirán que hospitales estratégicos amplíen su capacidad en urgencias, hospitalización, cirugía, salud mental, diagnóstico y cuidado intermedio, de acuerdo con los lineamientos del Plan Territorial de Redes Integradas de Servicios (PTRRM) y la normatividad vigente.

Además de fortalecer la infraestructura, se firmaron acuerdos por más de $1.316 millones para renovar y adquirir dotación biomédica en municipios como Beltrán, Fosca, Subachoque y Caparrapí, garantizando equipos de última generación para urgencias, quirófanos, esterilización y monitoreo clínico.

Con las obras proyectadas, la red pública aumentará de 40 a 55 salas de parto, pasará de 43 a 54 salas de cirugía y sumará más de 80 camas de cuidado intensivo adulto. Lo mismo ocurrirá en pediatría, pasando de cero camas UCI a más de 30, y en neonatos, que crecerán de 19 a 35 camas, en una primera fase. “El impacto se reflejará en la vida de 478.291 habitantes, quienes accederán a servicios en espacios más seguros y humanizados”, afirmó Rey.

Estabilidad financiera

La estrategia no se concentra únicamente en ladrillo y concreto. En paralelo, la Gobernación destinó $88.132 millones al Plan de Sostenibilidad Financiera para apoyar a 50 Empresas Sociales del Estado, para beneficiar, indirectamente, a más de 3,4 millones de habitantes. Este respaldo permite cubrir pasivos, pagar proveedores, estabilizar la operación y evitar la interrupción de servicios en un momento en que las EPS’s mantienen deudas históricas con los hospitales. Solo en Cundinamarca, esta cartera alcanzó $1,34 billones a junio de 2025, evidenciando un incremento del 15,65 % en un año.

A pesar de este panorama, el departamento reporta un comportamiento completamente diferente al del resto del país. En Cundinamarca no se han cerrado hospitales ni servicios públicos durante 2024 y 2025, por el contrario, la red creció al pasar de 199 a 224 sedes habilitadas. Además se incorporaron 30 nuevos puntos de atención, desde puestos rurales hasta centros de salud urbanos como Ciudad Verde, en Soacha o San Rafael, en Girardot. Este crecimiento se complementa con los avances del programa “Médico en tu territorio”, que incrementó en 63 % las consultas desde su implementación.