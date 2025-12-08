Desde Miami, una colombiana guía a emprendedores latinoamericanos a invertir en Estados Unidos

“Esta idea la tengo en el corazón desde 2018”, dice María José Granados Godoy, abogada y fundadora del bufete Simply Legal en Miami. Después de 16 años acompañando a emprendedores latinoamericanos en su proceso de establecer negocios en Estados Unidos, decidió dar forma a un proyecto educativo que busca evitar los tropiezos más comunes de quienes llegan con ganas de crecer, pero sin el conocimiento necesario para moverse en un nuevo sistema legal.

El proyecto se llama Built on Solid Ground, que en español significa ‘construyendo sobre bases sólidas’. Su propósito es ofrecer una guía práctica y confiable para quienes quieren abrir su primer negocio en Estados Unidos. “Se trata de ayudar a emprendedores que vienen a este país a emprender y abrir su primer negocio, y de que tengan toda la información de cómo construirlo de una manera legal y sostenible”, explica Granados.

Durante años, en su ejercicio profesional, escuchó historias repetidas de clientes que llegaron a su despacho con los mismos problemas: decisiones a la ligera, contratos mal redactados, errores administrativos o demandas que pudieron haberse evitado con una mejor orientación inicial. “Muchos de mis clientes me decían que les hubiera encantado tener a alguien que desde el principio los hubiera apoyado para poder construir y no cometer tantos errores”, recuerda.

La idea de Built on Solid Ground nació de esa necesidad tangible y creció con el deseo de ampliar el alcance de su acompañamiento. “Hemos ayudado a docenas de emprendedores a construir sus bases legales para evitar errores, demandas y estrés en su cotidianidad. Y ahora, con este proyecto, la idea es poder llegar a miles y miles de personas”, asegura. La plataforma, que funciona digitalmente, busca conectarse con emprendedores de toda Latinoamérica interesados en ingresar al mercado estadounidense.

Granados enfatiza en que el proyecto no solo está pensado para quienes ya viven en Estados Unidos, sino para quienes están planeando dar el salto desde sus países de origen; entre esos países, Colombia ocupa un lugar especial en su visión.

Más allá del enfoque empresarial, el proyecto tiene una raíz profundamente personal. Su inspiración, cuenta, viene de la historia de sus padres, quienes también emigraron a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. “Mis padres llegaron a este país a emprender en la misma industria en la que eran muy exitosos en Colombia: el manejo de estaciones de gasolina”, recuerda.

Aunque en Colombia eran reconocidos y habían recibido incluso premios por su trabajo, la falta de conocimiento sobre las leyes y regulaciones en Estados Unidos complicó sus planes. “Llegaron y no conocían el sistema. Muchas personas se aprovecharon de ese desconocimiento”, dice con la convicción de quien ha convertido su historia familiar en un motor de propósito.