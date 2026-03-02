Inversión

Los colombianos encuentran en Miami una plataforma de inversión con respaldo legal

El creciente interés de empresarios y familias colombianas por invertir en Miami refleja un cambio en el perfil del comprador internacional. SimplyLegal ofrece el acompañamiento jurídico para quienes buscan estructura y protección de su patrimonio con miras a un mercado estable.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 3:45 p. m.
María José Granados es CEO de SimplyLegal
María José Granados es CEO de SimplyLegal Foto: Simply Legal/ A.P.I

Miami dejó de ser únicamente un destino turístico para muchos colombianos y empezó a consolidarse como un espacio para proyectar inversiones y crecimiento empresarial.

De acuerdo con el informe Profile of International Home Buyers de Miami Realtors, Colombia representó el 14 por ciento de los compradores internacionales en el sur de Florida durante 2024 y lideró el 9,1 por ciento de las búsquedas internacionales en 2025. Cifras que confirman el posicionamiento de Miami como un centro de inversión para quienes buscan proteger su patrimonio con mayor certeza frente a la volatilidad económica y política de América Latina.

Detrás de esta tendencia aparece una nueva generación de empresarios que ya no se limita a visitar la ciudad, sino que busca establecer operaciones con bases sólidas. Aunque muchos llegan con una visión definida, el primer paso suele generar dudas, especialmente en materia legal. En ese proceso, el acompañamiento profesional resulta fundamental para avanzar con confianza.

Desde SimplyLegal, firma especializada con 17 años de trayectoria asesorando a inversionistas y emprendedores latinos, su fundadora y CEO, la abogada colombo estadounidense María José Granados-Godoy ha observado de cerca esta transición.

“Miami no solo es familiar para muchos colombianos. También es un puente para construir con claridad, sin sentirse como un extranjero total. Desde aquí, pueden comenzar con confianza, estructura y respaldo”, explica.

El trabajo de la firma se enfoca en facilitar el aterrizaje empresarial e inversionista, conectando a los clientes con bancos para abrir cuentas desde el exterior, gestionar créditos para extranjeros y vincularlos con asesores tributarios confiables para evitar que deban enfrentarse solos a un sistema que desconocen.

Un caso de éxito de este acompañamiento es el de un empresario colombiano del sector de muebles que llegó a explorar el mercado estadounidense con capital limitado. El apoyo de SimplyLegal permitió que su empresa se constituyera en la ciudad de Florida, firmara acuerdos con locales comerciales y compañías americanas, contratara personal y avanzara con seguridad en un entorno nuevo. Hoy opera con estructura definida y proyección de crecimiento.

“Mi misión es simplificar lo complejo y ofrecer soluciones reales. Porque yo viví ese proceso con mi propia familia. Sé lo que es llegar sin conocer el sistema y también sé cómo traducirlo para que otros puedan avanzar sin miedo”, afirma la abogada Granados.

El informe de Miami Realtors también afirma la transformación del perfil del inversionista colombiano. Si antes predominaban empresarios y ejecutivos entre 35 y 60 años interesados en diversificar activos, ahora se suman jóvenes profesionales de entre 30 y 40 años y familias de clase media-alta que optan por proyectos de preconstrucción.

Entre los factores que impulsan este interés se encuentran la estabilidad institucional de Estados Unidos, la previsibilidad económica, el acceso a crédito internacional y un ecosistema empresarial dinámico. La ciudad funciona como un hub global que conecta América Latina, Norteamérica y Europa con servicios financieros que sostienen la valorización inmobiliaria.

Además, la seguridad jurídica y la dolarización aparecen como elementos atractivos para mitigar los efectos de la devaluación de las monedas latinoamericanas. A esto se suma la creciente presencia de corporaciones globales y startups tecnológicas, que refuerzan la percepción de solidez del mercado.

En comparación con otras grandes ciudades estadounidenses como Nueva York y Los Ángeles, Miami gana terreno por su accesibilidad, su carga tributaria y la afinidad cultural que facilita la adaptación de los recién llegados. La consolidación de una comunidad latina diversa también impulsa la creación de redes de negocio regionales.

Por esto, invertir en Miami ya no es una idea lejana para un número creciente de colombianos, sino una decisión planificada y acompañada por expertos.

