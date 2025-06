Ecología del cuidado: el proyecto que busca un mejor país desde el ser

María Reina, gerente general de María Reina Consultores del ser para el ser, no solo se define como consultora sino como una aprendiz permanente. Su proyecto, que ha impactado a miles de personas y más de cien equipos de trabajo, se construye sobre una premisa poderosa: si cada persona se transforma y se alinea con su propósito, se puede transformar una comunidad, una ciudad y hasta un país entero.

Los resultados del proyecto son palpables: estudiantes orientados en su gestión de carrera, líderes que se redescubren, equipos que se alinean con el propósito de sus organizaciones. Pero los retos no han sido menores. “Lo más difícil ha sido enfrentar el temor de la gente a ser descubierta, a mostrarse tal como es”, explica Reina, quien compara este proceso con el viaje del héroe descrito por Joseph Campbell: una travesía profunda y transformadora.

Desde su mirada, el liderazgo con propósito no distingue cargos ni títulos. “Uno puede ser conductor de taxi y sentirse pleno si lo hace con amor y vocación de servicio”, asegura. De ahí su apuesta por el bienestar como eje transformador, en especial entre los jóvenes: “Siempre les pregunto: ¿qué no has hecho aún que te haría profundamente feliz antes de morir?”.