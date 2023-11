El Icfes perfecto: así logró Diego Fernando Mosquera tener el mejor resultado del país en esta prueba

Dentro de los 658.000 estudiantes de grado once que presentaron las pruebas Icfes, Mosquera se diferenciaba por una razón: no era la primera vez que se enfrentaba a las 147 preguntas que miden el conocimiento y la calidad de la educación en el país. En 2021 había obtenido 340 puntos. Fue el mejor puntaje de su colegio y estuvo por encima de los 219 del promedio bonaverense y de los 250 de la media de ese año a nivel nacional. Aun así, no le alcanzó para ingresar a estudiar medicina en la Universidad del Valle, la institución a la que quería ingresar. Pero no se rindió.