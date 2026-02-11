Elecciones 2026

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Los discursos políticos se trasladan, cada vez más, de la plaza pública, los parques y los auditorios a pequeñas pantallas donde los ciudadanos se informan y opinan. La lucha por atraer votantes ahora se libra en TikTok, Instagram, X y Facebook.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 5:54 p. m.
Tiktok es la red social más usada actualmente para la comunicación política.
Tiktok es la red social más usada actualmente para la comunicación política. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora cada segundo cuenta para influir en la decisión de un elector. No es necesaria una tarima, banderas, volantes o discursos extensos para llegar a millones de ciudadanos. Basta con un mensaje emocional, breve, contundente o creativo para que un candidato conecte con el público que lo puede llevar a un cargo de poder.

El impacto de estos mensajes es especialmente fuerte entre los jóvenes de 18 a 25 años, una generación que tiene en las redes sociales su principal fuente de información. En ese sentido, la virtualidad ofrece ventajas en términos de acceso para los usuarios y, al mismo tiempo, garantiza a los candidatos a cargos de elección popular inmediatez, menor costo para comunicación e interacción en doble vía.

Para Mateo Ortiz, investigador del Observatorio de Juventud de la Universidad Javeriana, las redes sociales llegaron para quedarse y al mismo tiempo que representan una transformación profunda en la comunicación política, también exigen mayor responsabilidad ciudadana y la necesidad de diversificar los canales informativos para frenar sus efectos adversos en la democracia. “Como ciudadanos y consumidores digitales debemos asumir mayor responsabilidad frente al contenido que consumimos”, puntualizó.

Cambio de escenario

En plena campaña electoral, un video viral puede tener más impacto que un discurso cargado de propuestas. El punto de quiebre y referente a nivel mundial es el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien en 2008 incorporó de manera estratégica el uso de plataformas digitales como Facebook y YouTube para comunicar y movilizar a los votantes.

Sin embargo, quien convirtió las redes sociales en un verdadero campo de batalla fue Donald Trump en 2016, al utilizarlas como canal directo para confrontar a sus oponentes, imponer agenda y generar conversación entre los electores.

Para Patricia Muñoz Yi, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y experta en este fenómeno, el éxito del uso de las redes sociales en las campañas políticas radica en que ampliaron la capacidad de masificación de los mensajes, pero también la posibilidad de una respuesta inmediata de los candidatos frente a la reacción de la audiencia.

En ese sentido, el algoritmo de las redes sociales se ha convertido en un actor silencioso pero decisivo del proceso electoral. Por esa razón, las plataformas digitales no sólo transformaron las campañas, sino que redefinieron la manera en que se toman las decisiones frente al voto, al imponer el reto de distinguir, en tiempo real, qué de lo que circula en redes sociales es información real y qué no, a la velocidad que marca la virtualidad.

Tiktok es la red social más usada actualmente para la comunicación política.

