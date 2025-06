Esta transformación la impulsan, principalmente, familias campesinas, comunidades locales y alianzas entre saberes ancestrales y científicos. Su fin no es ofrecer comodidades, sino establecer una forma distinta de habitar el país: con escucha, respeto y compromiso, pues como lo han señalado voceros de ONU Turismo, el reto no es atraer turistas sino asegurar que su paso fortalezca el territorio en lugar de erosionarlo.

La Avispa

“A mi papá lo secuestraron en el 99”, recordó Daniela Chaparro, directora de la reserva. “Lo retuvieron junto a mi mamá. A él lo soltaron primero y a ella la dejaron como garantía por dos meses”. En ese entonces, don César era un empresario reconocido en Florencia, dueño de varios restaurantes. A su regreso, la finca quedó en pausa. No se vendió, no se trabajó y tampoco se abandonó del todo: la montaña empezó a cerrar el camino sola.

Entonces la finca se volvió el escenario de una reconciliación silenciosa, sin discursos. En paralelo, abrió sus puertas a visitantes que subieron videos a redes y que hicieron que la cascada se volviera viral. Sin embargo, el turismo masivo trajo problemas como basura, ruido y contaminación. “La gente se nos metía hasta la cocina”, señaló Daniela, por lo que decidieron formalizar el proyecto. Lo inscribieron, buscaron apoyo, capacitaron guías y aprendieron a nombrar lo que antes no sabían cómo hacerlo.

En el Santuario de Surikí

“Nosotros volvimos porque queríamos sanar”. Así resumió Enilda Luz Jiménez el inicio de un proceso que partió de la decisión ineludible de no avivar la violencia. Todo esto lo contó mientras caminaba por un trozo de bosque restaurado en la Reserva Natural Surikí, un santuario que nació del despojo y el perdón en el Urabá antioqueño, una región golpeada por la guerra.

La familia se fragmentó, se dispersó por distintos pueblos mientras las tierras quedaron vedadas por el miedo, pues no hubo entierro ni retorno. Hasta que, un par de décadas más tarde, empezaron a volver. Primero en silencio, luego con herramientas . En 2015 levantaron ahí mismo un cambuche. En 2017 volvieron con intención. Para 2021 ya existía oficialmente la reserva, pero el retorno no fue simplemente físico, también implicó renunciar a la lógica con la que habían sido criados.

¿Y el turismo? Llegó hace poco sin ser planeado como negocio, se adhirió como el resultado natural de esa otra forma de habitar. L a gente empezó a oír del lugar y se tejieron alianzas con el puerto cercano, con universidades, con otras reservas. Las vacas siguieron allí y ya no pastan en campo raso, hacen parte de un modelo de ganadería regenerativa, con cercas vivas, campanas, árboles nativos y ciclos de pastoreo rotacional.

Surikí se volvió, sin buscarlo, un referente en el Eje Bananero porque ahora las familias vecinas piden asesoría para no dejar que el jaguar se acerque a sus vacas, para dejar de canalizar ríos o secar humedales. Cuando eso sucede Enilda les responde con una lógica que mezcla ancestralidad y ecología: “Si el jaguar tiene qué comer en el bosque, no va a venir por tu ganado, y si el bosque está sano, el agua se regula sola. No hay que encerrarla”.