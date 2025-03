Sobre el ranking

Holding sólido y confiable

La agencia Initiative también ha sido reconocida anteriormente. En 2023, Initiative fue nombrada Agency Network of the Year por sexto año consecutivo, un reconocimiento otorgado por Effie Awards Latinoamérica , destacando su efectividad en las campañas de comunicación y resultados para las marcas.

Y la agencia UM fue galardonada con el oro en la categoría Inclusive Campaign of the Year durante los premios FOMLA (Festival of Media Latin America) en 2023 gracias a la campaña ‘Banco Inmoral’ que desarrolló para el Banco de Bogotá. Con esta estrategia, UM transformó la percepción tradicional, destacando el compromiso con la inclusión y la diversidad del Banco de Bogotá.