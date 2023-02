Fundación Valle de Lili, entre los 50 mejores hospitales universitarios del mundo

Atender seres humanos enfermos, no atender enfermedades. Esa es la premisa de la Fundación Valle del Lili (FVL), la institución de salud de Cali que hoy es el hospital universitario número uno en Colombia, el segundo en América Latina y el 32 del mundo, según el ranking The Most Reputable Academic Medical Centre realizado este año por Brand Finance.

“Nosotros ponemos al ser humano por delante de cualquier consideración”, aseguró el doctor Vicente Borrero, director general de la Fundación Valle del Lili. Agregó que alrededor del 70 por ciento de la atención se realiza a pacientes de alta complejidad provenientes de los regímenes contributivo y subsidiado.

Desde sus inicios en 1982, la Fundación se centra en cuatro pilares: asistencia médica, educación y docencia, investigación clínica y responsabilidad social. Con ello, precisó Borrero, lograron integrar a la labor asistencial el humanismo y la sensibilidad social como fin común.

Investigación

Estar entre los mejores hospitales del mundo es en parte gracias al Centro de Investigaciones Clínicas e Innovación, con el que aportan soluciones que potencian las cualidades científicas del equipo médico para desarrollar estudios, tratamientos y tecnologías de impacto social. El CIC tiene categoría A1 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y obtuvo el primer lugar en investigación SCImago. En 2022 realizó 207 publicaciones científicas, 131 estudios activos junto con otros centros académicos, apoyó el trabajo de grado de 290 estudiantes, logró 106 artículos publicados en revistas indexadas en Web of Science y siete publicaciones de mayor impacto en las revistas internacionales The Lancet, Nature Medicine, Thebmj y Scientific Reports. En total, más de mil pacientes se beneficiaron con la participación en los diferentes estudios.

Hospital universitario

Actualmente la FVL es la única institución prestadora de servicios de salud certificada como hospital universitario en el suroccidente del país. El año pasado 1.413 estudiantes realizaron allí sus prácticas. En el campo de la educación trabaja con la Universidad Icesi en la Alianza Profunda con la Vida, una firma por 50 años. La iniciativa tiene como meta la formación de profesionales médicos con altos estándares de excelencia académica, científica y humana. “Incluimos una visión de equidad en las oportunidades de educación de alta calidad para todas nuestras audiencias, mediante apoyos becarios y diseño de programas que plantean oportunidades para el talento personal y de proyección profesional”, explica el doctor Luis Alberto Escobar Flórez, subdirector de educación de la Fundación Valle del Lili y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi. En materia de becas, el año pasado invirtió 4.265 millones de pesos en 342 estudiantes.

Responsabilidad social

Generar un impacto real en pacientes y comunidad es un objetivo que logra a través de estrategias que tienen en cuenta los principios de equidad e inclusión. Bajo el pilar de la responsabilidad social, atiende las diferencias y necesidades de las personas. Para consolidar esa apuesta enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la FVL invirtió el año pasado más de 12 mil millones de pesos en programas propios y en apoyo financiero a otras instituciones sociales.

Hospital Padrino

Una de las apuestas es Hospital Padrino, que en alianza con ProPacífico y las secretarías departamentales y municipales, ofrece acompañamiento y educación a 120 hospitales. En 2022 se capacitaron 3.600 médicos. Además, a través de teleasistencias e interconsultas digitales se acompañó y salvó la vida de 1.250 mujeres con emergencias obstétricas. Gracias a esa gestión se redujo de manera significativa la mortalidad materna, morbilidad materna extrema y mortalidad perinatal en el Valle del Cauca.

