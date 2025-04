De hecho, la conexión entre Argentina y Colombia no necesita explicación: se siente. Vive en las canciones de Carlos Gardel, que aún estremecen a generaciones de ambos países. Clásicos como ‘El día que me quieras’, ‘Volver’, ‘Mi Buenos Aires querido’ o ‘Por una cabeza ’ suenan con la misma nostalgia en Caminito, en el barrio de La Boca, que en una cantina de algún pueblo antioqueño , donde las melodías todavía se eligen en rockolas o se escuchan en vitrolas.

El fútbol, lenguaje universal

En particular, con los colombianos, comparten, además de la pasión por el fútbol, el amor por el buen café —aunque obviamente prefieran el mate— y celebran sin prejuicios lo que viene del otro lado de los Andes. No sorprende entonces que artistas colombianos también hayan echado raíces allí. Durante once años de relación con Antonio de la Rúa, Shakira vivió varias temporadas en Buenos Aires, ciudad que dejó huella en su obra. De ese período nacieron piezas como ‘Días de enero’, y ‘Te aviso, te anuncio’, con su claro guiño al tango: si bien no es una canción sobre Argentina, fue hecha bajo su influencia cultural.