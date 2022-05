Gestionar la cadena logística, el gran reto de los exportadores. ¿Qué tal le va a los empresarios colombianos?

Cuando una empresa quiere transportar materias primas o productos terminados desde o hacia el exterior, se encuentra con una cadena logística que puede ser compleja y fragmentada, y en la que intervienen diferentes actores.

Por eso, desde hace varios años, la meta de la multinacional danesa Maersk consiste en integrar los procesos de logística mediante una amplia oferta de soluciones que comprenden diferentes modalidades de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) y soluciones de almacenaje y distribución, ligadas a herramientas tecnológicas para su gestión. “Buscamos convertirnos en un integrador logístico a nivel global, que un cliente en Colombia que quiera exportar o importar pueda contar con nosotros”, explica Santiago Londoño, contract logistics sales manager de la compañía.

Una de las principales ventajas de contar con activos propios para toda la cadena logística, según explica Paola Navas, head of verticals for Colombia & the Caribbean de Maersk, es la capacidad de ajustar cada solución a las necesidades del cliente. “No es lo mismo transportar tecnología que artículos de retail o químicos, y no es lo mismo las necesidades de una multinacional que las de un negocio más pequeño”, agrega.

Para todos, las novedades tecnológicas de la compañía están disponibles, como los software de supervisión que permiten hacer el seguimiento en almacenamiento y distribución de los productos con el fin de lograr una mayor optimización de tiempo, gastos y emisiones. “Con herramientas como Maersk Spot tomamos las mejores prácticas del sector aéreo comercial. Funciona como buscar un tiquete aéreo. En la medida en que los clientes nos ayudan a organizar nuestros barcos con anticipación, pueden conseguir tarifas más competitivas”, indica Navas.

Otra herramienta es Twill, una plataforma virtual que permite al cliente elegir los servicios logísticos y, asimismo, las tarifas que más se adecúan a sus necesidades. Para finalizar, Londoño indica que tienen un ambicioso plan de expansión en Colombia. “Esperamos tener este año muchos más metros de bodegaje y una mayor oferta de distribución. Es importante recalcar que aquí ya pueden contar con toda nuestra oferta tecnológica y de sostenibilidad”.

En cifras

Todos los desarrollos de Maersk van de la mano de una estrategia transversal de sostenibilidad. Estas son solo algunas de sus metas para una operación más sostenible:

Para 2024 será presentado el primero de los ocho buques portacontenedores capaces de operar con un combustible neutro en carbono.

Reducción de 50 por ciento de las emisiones por contenedor transportado a 2030.

Lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040.

*Contenido elaborado con apoyo de Maersk.

