“Siempre me he llevado por la música. Mi papá es músico empírico y me inculcó profundamente el amor hacia lo nuestro. Fui creciendo y decidí tomar esa música y darle un aire de juventud. Nuestro trabajo musical está muy marcado por las historias de nuestros antepasados. Por eso tocamos el bambuco sureño, ese es nuestro ritmo emblemático”, completó Meneses.