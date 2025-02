¿IVA diferencial para turistas en Colombia? Esta es la propuesta que hace Cotelco

Si no hay alojamiento, no hay turismo. Según ONU Turismo, un turista es quien viaja fuera de su residencia habitual y pernocta en el destino. Por ello, el alojamiento es el eje central de la industria. Aunque el turismo se apalanca de infraestructuras turísticas y de soporte, recursos y seguridad, principalmente, la pernoctación es lo que lo define. Sin ella, hablamos de visitantes o excursionistas, quienes, aunque son bienvenidos, técnicamente no son turistas.

Nos hemos comprometido en promover el turismo sostenible. No se logra un destino competitivo si no se es sostenible, desde lo cultural, económico y ambiental. Por eso, venimos trabajando en distintos frentes, como en nuestro programa Net Zero By Cotelco, que permite a los establecimientos avanzar hacia el sello de Carbono Neutralidad. Y acercamos las artesanías y la cultura local cada vez más a los alojamientos.