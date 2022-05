La clínica especializada que revoluciona la atención y el resultado de las cirugías plásticas en Colombia

Al menos 11.000 cirugías plásticas ejecutadas en Colombia en los últimos 16 años se hicieron en Cliniq Dermoestética & Láser, en Medellín. Con el tiempo, han crecido en pacientes, especialistas, instalaciones y tecnología. Sin embargo, la experiencia ganada en casi dos décadas les ha permitido avanzar en lo que se ha convertido en uno de los grandes desafíos para muchos profesionales alrededor del mundo: que haya cada vez más gente interesada en distanciarse de los estándares de belleza que dominan el mercado.

Lograr que los pacientes aspiren a un resultado individual, real, armónico con su cuerpo y que no sigan los parámetros competitivos de la sociedad ha sido uno de las tareas más retadoras para el equipo de especialistas de Cliniq. Juan Felipe Bustamante, su gerente general, recuerda que anteriormente los pacientes –hombres y mujeres por igual– llegaban con la fotografía de otra persona que representaba la belleza a la que aspiraban.

En Cliniq llevan años trabajando en esta transformación. De hecho, con orgullo afirman que son “líderes en que las personas puedan tener resultados de acuerdo a las características corporales y faciales de cada una de ellas”. Para lograrlo, dedican tiempo en educar a sus pacientes sobre la importancia de preservar la naturalidad a través de las intervenciones “Porque no hay una fórmula específica para producir belleza”, precisa Bustamante.

La clínica se ha propuesto que las personas puedan “envejecer con respeto”, y en esto también son una referencia importante en el país. Por ejemplo, a través de la realización de tratamientos de medicina estética como Bótox, Radiesse, ácido hialurónico y Nanopore, buscan que los pacientes obtengan una belleza natural. Ahora bien, el perfil de clientes interesados en prevenir y combatir el paso de los años también ha variado en el tiempo: el número de hombres en consultas va en ascenso.

Cliniq Dermoestética & Láser también ha revolucionado la forma como se prestan este tipo servicios en Colombia, donde habitualmente los pacientes deben esperar largos periodos hasta que se abra un espacio en la agenda de un solo especialista para ser atendidos. “Aunque tenemos una sombrilla amplia de profesionales, los estándares de calidad no cambian según los cirujanos”, precisa el gerente. Es una de las garantías que ofrece la marca y uno de sus mayores diferenciales en el mercado, junto al hecho de que cuentan con quirófanos propios.

De acuerdo con Bustamante, durante mucho tiempo la cirugía plástica, en general, se centró en resolver las demandas del 1 por ciento de pacientes: hombres delgados y mujeres sin sobrepeso que no han tenido que atravesar cambios importantes debido a sus embarazos. “Cliniq se enfoca, principalmente, en pacientes reales con resultados reales”.

Por esa razón, en los pasillos de la clínica no se encuentra usualmente el perfil de mujer esbelta que frecuenta tantos consultorios en el país. Los procedimientos como laserlipólisis, liposucción asistida con Vaser, Renuvion, PAL lipo, high definition, soft definition y mastopexia, que integran el portafolio de la institución, están enfocados en pacientes que piensan que no son candidatos para una cirugía plástica. “Hoy podemos operar pacientes que sufren de sobrepeso, o que no son candidatos para la liposucción o mastopexia tradicional”, agrega Bustamante.

Acompañamiento permanente

Otro de los valores agregados de la prestación del servicio de Cliniq es el acompañamiento que ofrece a pacientes nacionales o extranjeros que planifican con ellos intervenciones quirúrgicas: la asistencia va desde el preoperatorio hasta la recuperación postquirúrgica. Adicionalmente, han realizado importantes inversiones en tecnología de última generación para minimizar cualquier incomodidad o malestar a causa de las cirugías.

Por ello cuentan con dispositivos avanzados como cámaras hiperbáricas, equipos Indiba y un grupo de profesionales expertos en fisioterapia, lo que permite que se disminuyan los tiempos de recuperación y se mejoren las respuestas inflamatorias, gracias a la activación del sistema circulatorio y a la excelente recuperación de los tejidos.

Como la tecnología ha sido clave para la evolución de la cirugía plástica y la medicina estética, Cliniq ha priorizado la modernización de su equipamiento, así como la actualización de sus profesionales en las más modernas y exclusivas técnicas que son tendencia en el mundo. Entre sus planes está involucrarse aún más con la cirugía 4.0, que contempla la digitalización de los procedimientos quirúrgicos.

Esta clínica de cirugía plástica y estética, se regula con los más altos estándares internacionales. Bureau Veritas les otorgó la certificación de calidad ISO 9001-2015 para todos sus procesos, y además cuenta con la vigilancia de la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud de Antioquia.

*Contenido elaborado con apoyo de Cliniq Dermoestética & Láser.