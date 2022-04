La herramienta para digitalizar la administración del talento humano en las empresas

Camilo Mejía, country manager de Buk Colombia. - Foto: Buk Colombia

¿Cómo está Colombia en materia de transformación digital en recursos humanos frente a los demás países de América Latina?

Camilo Mejía: Los cambios que ha sufrido la humanidad se convirtieron en la mayor razón para acelerar la evolución tecnológica. Según la Andi, después del inicio de la pandemia, 60 por ciento de las empresas cuentan con una estrategia de transformación digital. La aplicación de nuevas tecnologías, específicamente para optimizar procesos de recursos humanos durante la pandemia, se aceleró en 67 por ciento en nuestro país. Por todas estas razones, Buk es el aliado perfecto para conseguirlo.

¿Cómo contribuye Buk a promover la transformación digital del sector en el país?

C. M.: Con soluciones integrales y acompañamiento para manejar la carga administrativa. Los líderes de talento humano tienen la responsabilidad de atraer y retener al personal, hacer el pago de nómina, cumplir con las regulaciones que exige la ley, expedir certificados laborales y gestionar todo de manera rigurosa y oportuna. Buk es un software integral de servicios ciento por ciento en la nube que facilita esta labor y promueve que todo el tiempo que hoy se dedica a tareas administrativas se invierta en actividades de relacionamiento con las personas y en estrategias para fortalecer sus habilidades.

¿Cuáles sectores han sido más receptivos a implementar este tipo de herramientas?

C. M.: Yo diría que todos. Las empresas necesitan tener trabajadores más motivados y ofrecer respuestas cada vez más ágiles a través de herramientas. Las personas pueden gestionar y descargar sus certificados laborales, revisar si tienen evaluaciones de desempeño pendientes de respuesta y acceder a otros tipos de servicios en línea.

¿Han encontrado alguna limitación de las compañías para avanzar en la transformación digital?

C. M.: Cada empresa es diferente y tiene sus particularidades. Hemos encontrado que en algunos casos no se tiene la información necesaria. Por ejemplo, no hay archivos con la fecha de nacimiento de los colaboradores. Algunas veces, las empresas no se sienten listas para dar el paso.

¿Cómo sabe un empresario si está listo?

C. M.: Lo primero, es preguntarse si está dispuesto al cambio y si la cultura de la empresa es lo suficientemente flexible para avanzar. En segundo lugar, es importante saber qué tanto puede confiar en la información que le ofrece el proveedor y qué tan sencilla es la herramienta. Hay que tener en cuenta que la oferta es amplia y lo que se busca es brindar una grata experiencia a los usuarios. También es recomendable preguntar por el servicio posventa y si es posible hacer algunas configuraciones personalizadas.

¿Cuántas empresas tienen Buk y cuál es la proyección de crecimiento?

C. M.: En dos años que llevamos en el mercado colombiano hemos logrado consolidarnos y tener alrededor de 300 clientes. Al final de este año esperamos crecer 3,5 veces, tanto en número de clientes como en cantidad de usuarios que utilizan la herramienta. Nuestra suscripción va de acuerdo con el número de colaboradores y se ajusta en la medida en que haya más o menos personas trabajando en la compañía.

¿Tendrán nuevos servicios en elfuturo?

C. M.: Ofreceremos servicios fintech no solo para empresas, sino para los colaboradores. Estamos creando el departamento de alianzas y canales para ampliar el portafolio.