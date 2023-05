Más electrolineras y la posibilidad de gestionar recargas de manera simple: así se impulsa en Colombia la movilidad eléctrica

Con la instalación de más de 100 cargadores públicos en estaciones de recarga o electrolineras, centros comerciales, clubes, supermercados y cerca de 1.900 equipos en hogares y empresas, Enel X avanza en su propósito de impulsar la movilidad eléctrica y sostenible en Colombia.

La meta que tiene la compañía para 2024 es instalar 5.000 cargadores para vehículos eléctricos en espacios públicos y privados de todo el territorio nacional, y así acompañar las iniciativas gubernamentales que apuntan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la transición energética que permita, a 2030, disminuir hasta en un 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.

A través del spin off Enel X Way, se hace la venta e instalación de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos que tiene, entre otras novedades, la posibilidad de poder gestionar los equipos desde dispositivos móviles. Además, la Compañía busca convertirse en el aliado estratégico de las empresas públicas y privadas acompañándolas de principio a fin en sus proyectos de electrificación de sus flotas, ofreciendo soluciones integrales que incluyen el suministro e instalación de cargadores, adecuaciones eléctricas, software de gestión de carga, venta de recarga público/privada y aplicaciones de movilidad eléctrica.

La premisa de Enel X Way es que la movilidad eléctrica sea accesible para todos los ciudadanos y que existan las facilidades para la recarga, la gestión y el monitoreo de los vehículos eléctricos, incluyendo la posibilidad de hacerlo desde casa.

Para lograr lo anterior, Enel X Way ha puesto a disposición del mercado los siguientes productos y servicios:

- Waybox: una estación doméstica que permite recargar el vehículo eléctrico en casa de forma autónoma y segura. Está disponible en las versiones de 3,7 kW, 7,4 kW y 22 kW, y es capaz de detectar el consumo de los demás electrodomésticos conectados al contador de la vivienda, para no superar la capacidad máxima disponible.

- Waypole: recarga al aire libre, diseñada para el uso público urbano, en lugares de movilidad estratégica o en parqueaderos de empresas. Se pueden cargar dos vehículos a la vez, suministrando hasta 22 kw por toma.

- Waypump: recarga rápida para la movilidad en carreteras, con potencias que van desde 50 a 150 kw, y desde 150 a 350 kw, con corriente continua. Puede cargar un vehículo en 20 minutos.

Para los clientes del segmento empresarial que quieran impulsar la movilidad cero emisiones en sus compañías, Enel X Way tiene modelos de negocio como Charging as a Service – CAAS, donde los clientes pueden acceder a la tecnología de recarga sin hacer una inversión de capital, pues los costos de energía, infraestructura y mantenimiento corren por cuenta de Enel X y los clientes únicamente pagan el valor del servicio según se consuma energía. Adicionalmente, el modelo de negocio Set & Charge, que le permitirá a empresas y establecimientos comerciales tales como hoteles, restaurantes y centros empresariales, generar ingresos adicionales en espacios que no son utilizados en ciertos horarios y en donde se cuenta con infraestructura y potencia para cargar vehículos. En este modelo, Enel X Way suministra los cargadores, y los establecimientos comerciales el espacio y la infraestructura de potencia libre en ciertos horarios, generando con este no solo ingresos adicionales, sino también posicionamiento y lealtad por ser una marca comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

La instalación de infraestructura de carga y servicios adicionales de movilidad a través de Enel X Way, y la implementación de soluciones integrales con Enel X está disponible a nivel nacional, con el objetivo de impulsar el uso de la energía eléctrica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El habilitar tecnologías para que la movilidad eléctrica sea vista como una alternativa fácil, eficiente y transparente es clave para afianzar la confianza de los clientes en segmentos residenciales, empresariales y gubernamentales.

Para más información sobre los productos y servicios de Enel X Way, puede comunicarse con la línea de movilidad eléctrica: +57 601 642 2853

*Contenido elaborado con apoyo de Enel