Metro de Bogotá: así impactará la primera línea la valorización de inmuebles en su zona de influencia

“Por ejemplo, en las manzanas localizadas inmediatamente al frente de las estaciones se cumplirán las condiciones para la aparición de usos comerciales o dotacionales aprovechando la gran escala de circulación peatonal . Mientras que manzanas no directamente enfrentadas con menor tránsito de personas, pero muy cercanas al metro, podrían ser aptas para aumentar la oferta de vivienda”, aseguró.

Para Daniel Martínez, presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá, “el desarrollo del metro debe ser visto no como una línea de infraestructura de movilidad, sino como un desarrollo urbanístico integral que tiene asociado procesos de renovación urbana y que traerá consigo construcción de edificaciones orientadas a nuevas unidades de vivienda”. Sin embargo, aunque las obras de infraestructura tienen influencia, no siempre generan incremento en el valor y en caso de que lo haya no son tan altos porque esto depende de múltiples variables del mercado.