Mompox suena a jazz: así se vivirá uno de los festivales más importantes del Caribe

Hace más de 50 años, Aretha Franklin —la reina del soul— grabó una canción de amor que se popularizó en la radio británica: I Say Little Prayer. Entre sus versos repetidos, Franklin le prometía a su amado que permanecería siempre en su corazón y le rogaba una sola cosa: que respondiera a su plegaria. Con la voz melodiosa, la reina del soul le cantó a un amor no correspondido y se convirtió, quizás sin saberlo, en un símbolo de esperanza. Y de libertad.