No solo petróleo: el Meta avanza para convertirse en potencia agroindustrial

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, habló de las apuestas de la región para fortalecer la productividad y el turismo. Desde Expomalocas 2026 compartió la ruta.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 4:18 p. m.
En entrevista con Yesid Lanchero, director de SEMANA, la mandataria destacó el papel de Expomalocas 2026 como eje de desarrollo regional y se refirió a otros temas de la agenda departamental.
En entrevista con Yesid Lanchero, director de SEMANA, la mandataria destacó el papel de Expomalocas 2026 como eje de desarrollo regional y se refirió a otros temas de la agenda departamental.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, presentó una radiografía del departamento y de su apuesta por consolidar una nueva matriz productiva basada en la agroindustria y el turismo.

En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, la mandataria destacó el papel de Expomalocas 2026 como eje de desarrollo regional y se refirió a otros temas de la agenda departamental, con énfasis en la transformación productiva del Meta y el posicionamiento de la región como un referente agroindustrial y turístico del país.

Cortés resaltó que Expomalocas se ha convertido en una de las ferias agroindustriales más importantes de Colombia y de la Orinoquía. “Estamos dejando de ser solo un departamento petrolero para convertirnos en una potencia agroindustrial”, afirmó. Este proceso se sustenta en la producción de arroz, maíz, soya, palma y en el fortalecimiento de la ganadería, sectores que hoy dinamizan la economía regional.

La feria reúne a más de 22 departamentos, cerca de 2.000 animales en exposición y una amplia agenda cultural y familiar que espera recibir alrededor de 250.000 visitantes en esta edición.

Para la gobernadora, Expomalocas no solo impulsa el sector productivo, sino que fortalece el turismo y la identidad llanera, proyectando al Meta como un destino estratégico para la inversión y el desarrollo regional.

Durante el diálogo, Cortés también se refirió a otros temas de la agenda departamental. En materia de seguridad, señaló que las autoridades mantienen acciones coordinadas para preservar el orden y la tranquilidad en el territorio. “No podemos retroceder en materia de seguridad” y destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para garantizar condiciones estables que permitan el desarrollo económico y social.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

La gobernadora mencionó, igualmente, los retos en materia fiscal y la necesidad de fortalecer la descentralización. Al referirse al decreto que incrementa el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, advirtió que esta medida impacta las finanzas departamentales y los recursos destinados a la salud. “El Meta dejaría de recibir cerca de 23.000 millones de pesos al año, de los cuales 19.000 van a hospitales”, explicó.

Finalmente, Cortés se refirió a su designación como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y aseguró que desde esa posición trabajará por una mejor coordinación entre el Gobierno nacional y las regiones. Señaló que el objetivo es fortalecer la autonomía territorial y garantizar que los recursos lleguen a los departamentos.

Finalmente, reiteró que el Meta avanza con una visión de desarrollo basada en el orden, la planificación y el aprovechamiento de su potencial agroindustrial y turístico.

