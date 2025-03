¿Qué tanto afectan los alojamientos ilegales al turismo en Cartagena?

Las viviendas turísticas que no cumplen con las normas se han convertido en un problema mayúsculo para el sector hotelero y las comunidades locales en destinos concurridos como Cartagena, que solo en 2024 recibió más de 4 millones de visitantes , según cifras de Corpoturismo. Diana Carolina Ariza, directora Ejecutiva de Cotelco Cartagena y Bolívar, advirtió sobre los riesgos en materia de seguridad, la competencia desleal, su impacto en el empleo y los recursos que deja de percibir la nación por impuestos.

¿Qué tan preocupante es el fenómeno?

CAROLINA ARIZA: Por cada hotel en Colombia hay siete viviendas turísticas que no cumplen la norma y que no solo compiten con la hotelería formal, sino que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros y ejemplifican la figura de competencia desleal en el mercado. En el caso de Cartagena, el año pasado teníamos registradas 8.452 viviendas turísticas en plataformas digitales, 18 por ciento más que en 2023. De este total, hay por lo menos 2.500 que no cumplen con los requisitos legales. Tampoco están inscritas en el Registro Nacional de Turismo (RNT).