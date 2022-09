¿Qué tanto cambió la pandemia los hábitos de consumo de los colombianos?

¿Cambió la pandemia los hábitos de consumo?

MARCO TREJOS: Creo que no sentimos algún cambio importante de los consumidores pero sí se transformó la forma en que llegamos a ellos. Los canales digitales toman cada vez más relevancia para consumidores y tenderos. Colombia es uno de los países más desarrollados a nivel tecnológico y cuenta con una herramienta como Rappi. Ahora algunos consumidores quieren su Coca–Cola en menos de 10 minutos. Esa urgencia, por ejemplo, antes de la pandemia no existía. Lo mismo ocurre con los tenderos, que se están digitalizando. Ya no basta con la visita del prevendedor, también están muy pendientes de lo que está pasando en las plataformas digitales.

¿Qué tan importante es el mercado colombiano para la compañía?

M. T.: Colombia es una de las oportunidades más grandes que tiene Coca–Cola en América Latina. Aquí el consumo, la cantidad de botellas que se toma al año una persona, es bajo comparado con los países vecinos. Una de nuestras tareas es desarrollar ese consumo y llevarlo a los niveles de la región. Para lograrlo tenemos que conectar con el consumidor teniendo las marcas correctas, una estrategia de precios adecuada y una manera de comunicar idónea.

¿Esto implica cambios en el portafolio?

M. T.: A nivel mundial, la compañía se ha enfocado en que tengamos toda la oferta dentro del portafolio. Eso nos ha llevado a ampliarlo a nuevas categorías. Por ejemplo, el año pasado incursionamos en los Hard Seltzers, que es la categoría que más está creciendo en el mundo, con el lanzamiento de Topo Chico, que es algo muy nuevo y revolucionario para Coca–Cola. También nos estamos enfocando mucho en fortalecer nuestras marcas globales, con campañas a nivel mundial. Luego de eso sí le damos impulso a las marcas locales o regionales. Al final, lo que estamos buscando es que el consumidor tenga todas las opciones de bebida para cada ocasión.

Hoy en día la sostenibilidad es un pilar fundamental de las compañías. En el caso de Coca–Cola, ¿cómo se integra este concepto a la operación?

M. T.: Coca–Cola tiene 136 años y durante ese lapso no ha cambiado cómo vendemos el producto. Lo que sí está cambiando es cómo nos volvemos cada día más responsables y aceleramos la agenda de responsabilidad social y de sostenibilidad. Para Colombia esa agenda se basa en tres pilares: el uso del agua, el empoderamiento femenino y nuestro programa Un Mundo sin Residuos.

En el pilar del agua tenemos varios proyectos: llevar agua a las comunidades que hoy no tienen agua potable, devolverle agua al planeta a través de Saving The Amazon, con el que estamos sembrando 40.000 árboles en la Amazonía colombiana.

En cuanto al empoderamiento femenino, la compañía a nivel mundial tiene un programa que se llama 5by20. Inició hace unos 7 años y básicamente lo que quería era empoderar a 5 millones de mujeres para el 2020. Fue tan exitoso que logramos empoderar, en más de 100 países, cerca de 6 millones de mujeres. Queremos continuar con otras 5 millones de mujeres adicionales. Para Colombia, tenemos varios programas, pero uno de los que más me gusta es Emprendamos Juntos, en el que educamos a las mujeres tenderas en mercadeo, temas digitales o finanzas, para que su negocio crezca.

Marco Trejos, General Manager de Coca-Cola Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Un Mundo sin Residuos tiene muchos frentes, ¿cuál destacaría?

M. T.: Tenemos el objetivo de recolectar el ciento por ciento de las botellas que tenemos en el mercado. Para eso necesitamos articular a todas las partes involucradas: consumidores, recicladores y transformadores. Hoy, por ejemplo, los recicladores hacen todo a mano y para recolectar tienen que caminar distancias enormes. Uno de nuestros proyectos es Reciclave Motocargueros, con el que queremos darles motocargueros para que se puedan movilizar más rápido y de mejor forma. Con este proyecto hemos podido aumentar la recolección en un 82 por ciento, al tiempo que mejoramos la calidad de vida de los recicladores.

¿Cuál es la prioridad de Coca–Cola en Colombia?

M. T.: Nuestro principal propósito es refrescar el mundo y hacer la diferencia. Para esto úlltimo haremos varias transformaciones teniendo como base la sostenibilidad. Lo vamos a llevar a otro nivel. Es lo que los consumidores más jóvenes nos están pidiendo: ya no quieren simplemente una Coca-Cola, sino una compañía que haga las cosas bien.