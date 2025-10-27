Universidad de Pamplona lanza siete nuevos doctorados para impulsar la investigación

Durante un acto inaugural que reunió a representantes de la academia, el sector científico y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad de Pamplona presentó los siete nuevos programas de doctorado que hacen parte de su oferta académica. Este suceso representa el fortalecimiento de la investigación y la formación de alto nivel en Norte de Santander y en el país.

Durante la ceremonia, el rector de la institución, Ivaldo Torres Chávez, destacó el alcance del proyecto y su importancia para el desarrollo regional. “De manera conjunta con la Universidad Francisco de Paula Santander y con la Universidad Simón Bolívar lideramos este proyecto acompañando a la Gobernación en esa misión de formar capital humano desde la excelencia. Con orgullo hoy realizamos el lanzamiento de las cohortes de los siete nuevos doctorados que tiene nuestra universidad”, expresó el rector.

Por su parte, la directora de la División Administrativa de Posgrados, Rosy Reyes Pinilla, explicó que este logro es fruto de varios años de gestión institucional: “Para la Universidad de Pamplona es muy gratificante que estemos dando apertura oficial a los nuevos siete programas de doctorado que desde hace más de dos años veníamos trabajando y que ya contamos con el aval del Ministerio de Educación para empezar su funcionamiento académico e investigativo, porque es importante para la universidad, para la región y para el país”, afirmó.

Previo a la sesión inaugural, se presentó la Convocatoria No. 35 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca fortalecer la formación de capital humano de alto nivel. “La invitación está abierta, esperamos que muchos se presenten y que muchos se puedan quedar con esas becas que son muy importantes. Es la segunda generación de esta convocatoria y el Ministerio de Ciencias y Tecnología está haciendo una labor muy importante en torno a la educación posgradual del país”, agregó el rector Torres.

El evento tuvo lugar en el Templo Histórico de Villa del Rosario y contó con la presencia del viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, Andrés Felipe Cuaspud Díaz; el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado; y delegados de universidades aliadas y del sector salud.

El viceministro Cuaspud Díaz expresó que “hoy nos reúne un motivo enorme de orgullo, es finalmente la puesta en marcha de los proyectos de formación de capital humano de alto nivel financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Convocatoria No. 35”. Añadió que esta estrategia permitirá “formar a más de 40 profesionales en programas de doctorado con inversión del Sistema General de Regalías”, fortaleciendo las capacidades científicas y tecnológicas del departamento.

Los nuevos programas de doctorado de la Unipamplona abarcan las áreas de Actividad Física y Deporte; Arte y Cultura; Ciencias Agrarias; Ciencias de la Educación; Fonoaudiología; Humanidades y Salud Pública. Según Cuaspud Díaz, estas ofertas académicas responden a las necesidades locales y buscan impulsar soluciones en campos estratégicos para el desarrollo regional.

“Estos recursos se traducen en oportunidades, nuevas trayectorias para formación doctoral en áreas estratégicas como el Doctorado en Automática, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencia en Educación; toda esta formación fortalece el tejido académico y científico de la región impulsando las soluciones a los retos locales, productividad, sostenibilidad e inclusión social”, explicó el viceministro.

El rector Torres Chávez calificó este momento como ‘histórico’, al concretarse la apertura simultánea de los programas y el inicio de las becas de las convocatorias 35 y 44. Sobre esta última añadió que “la Convocatoria No. 44, que será el próximo año, contempla cerca de 1.400 cupos de doctorados y maestrías. Esta es una gran noticia de Minciencias”.