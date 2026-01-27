¿Ya sabe si lo eligieron como jurado de votación? Consulte este enlace de la Registraduría Nacional

A partir de hoy los colombianos podrán conocer si fueron seleccionados como uno de los 856.000 jurados de votación para las elecciones de este año: 8 de marzo y 31 de mayo, y 21 de junio en caso de que haya segunda vuelta.

En total fueron 2,4 millones de ciudadanos los que participaron en el sorteo, una cifra que superó en 200.000 personas a las registradas en la base de datos para las elecciones de 2022.

Los sorteos departamentales se realizaron entre el 21 y 23 de enero. Para las elecciones legislativas del 8 de marzo se instalarán 127.000 mesas de votación, mientras que para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo serán casi 125.000 mesas, cada una con tres jurados responsables de garantizar la transparencia del proceso.

Como parte del proceso, la Registraduría habilitará 574 nuevos puestos de votación: 409 en centros urbanos y 165 en zonas rurales, esto en medio de una estrategia para incrementar la participación ciudadana y combatir el abstencionismo, que con los años ha ido en descenso. Según las estadísticas de la entidad, en las elecciones al Congreso de 2014 la participación fue del 44,1 por ciento, mientras que para las de 2018 la cifra ascendió a 48 por ciento.

Este aumento de sufragios se debe en gran medida a una mayor infraestructura electoral a lo largo del país, lo que también supone un desafío para el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, pues deben garantizar que la gente no solo pueda votar, sino que además lo hagan de forma libre y sin ningún tipo de inconvenientes.

Para consultar si fue seleccionado como jurado ingrese a este enlace de la Registraduría Nacional https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php.