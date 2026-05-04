Así llega el material electoral a los rincones más apartados del país

En la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde el agua reemplaza las carreteras y los trayectos se hacen en lancha, la democracia también tiene que abrirse paso. En zonas como Sitionuevo, el voto no depende solo de una urna, sino de una operación que comienza varios días antes de la apertura de los puestos de votación.

SEMANA se adentró en esta ruta poco visible para mostrar cómo funciona, en la práctica, todo el operativo y la coordinación que permiten que una elección llegue a los territorios más apartados del país. El especial sigue el recorrido del material electoral, custodiado por la fuerza pública, transportado por agua y acompañado por funcionarios, jurados y ciudadanos que hacen parte del proceso.

Más allá de la imagen del día de votación, el reportaje pone el foco en la cadena que respalda cada sufragio. Desde la producción del material electoral hasta su distribución en más de 1.100 municipios en todo el país, cada etapa está diseñada para que el proceso sea verificable y seguro.

En este contexto, la logística se convierte en uno de los mayores desafíos. Llegar a zonas sin acceso terrestre exige coordinación entre entidades, seguimiento permanente y la participación de comunidades que, sin más interés que velar por la democracia, resultan clave para que el sistema funcione.

Conozca de cerca cómo se mueve el material electoral, quién lo custodia y qué controles existen para garantizar que llegue completo, en óptimas condiciones y a tiempo. Se trata de una mirada directa a una operación que pocas veces se muestra, que no es llamativa, pero que asegura toda la jornada electoral.

Porque en Colombia, el voto no solo se deposita. También se transporta, se custodia y se protege, incluso en los lugares donde parece más difícil llegar.