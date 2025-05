Aceptar, soltar y esperar

Intentamos enseñarles a nuestros hijos que es normal que las cosas no siempre salgan como esperamos, que no podemos ser buenos en todo lo que hacemos, que todo sucede por una razón. Los animamos a ver el lado positivo de las dificultades, a encontrar aprendizajes en medio de los tropiezos.

Entonces surgen preguntas sin respuesta clara: ¿Vale la pena seguir insistiendo? ¿O es mejor aceptar que hay realidades que simplemente son? Quizá existan situaciones sin explicación, asuntos que no necesitan ser comprendidos ni indagados. A veces, incluso, es necesario cerrar los ojos ante lo que incomoda. No por resignación, sino porque, al poner todo en la balanza, pesa más el camino recorrido que las sombras que lo atraviesan. Un camino sostenido por pilares que no se construyen fácilmente: amor, entrega, conexión y devoción.