De estereotipos a referentes

En un país donde hay quienes creen que ciertos trabajos no son para las mujeres, estas líderes demuestran lo contrario. No solo ocupan cargos de decisión en sectores históricamente masculinizados, como seguridad, logística, transporte, tecnología o construcción, sino que los están transformando desde adentro.

El liderazgo de estas mujeres es transformador (y siempre empático enfatizan–). No le temen al cambio; lo impulsan. No esperan aprobación; abren puertas. No creen en los moldes ni en los absolutos. Creen en el trabajo duro. En el compromiso. Avanzan sabiendo que cada paso que dan abre caminos para muchas otras mujeres. “Puedo decir con orgullo –dice una líder de logística de carga– que tenemos un porcentaje de participación de mujeres que supera el promedio nacional en la industria”.