Día de la Mujer: las escritoras colombianas imperdibles para leer en la Biblioteca Nacional

La selección de obras no solo abarca la literatura, sino también otras áreas del conocimiento, como historia, botánica, zoología, entre otras.

“Encontramos joyas que han pasado un poco desaparecidas o que uno no sabe a quién acudir para conocer sus derechos de distribución y tenerlas disponibles, a pesar de que no se haya cumplido el tiempo estimado por la ley, como con Andrea de la Rosa. Tenemos una selección que, no solo abarca mucho tiempo, como autoras que se encuentran desde principios del siglo XIX hasta autoras que siguen publicando en este momento, sino que también tratamos de encontrar autoras que abarcaran todo el territorio nacional”, dijo Goyeneche.