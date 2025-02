Hablar ahora para no enfermar

Antes del cáncer, había sufrido de depresión y ansiedad. Fueron tiempos muy duros: pasaba largas horas analizando por qué me había ocurrido todo lo que me pasó cuando era niña, sentía rabia y dolor; pensaba que me iba a morir en cualquier momento; imaginaba que a mis hijos podría sucederles lo mismo que a mí, y eso me aterraba. Le tenía miedo a todo (todo es todo). Me sentía perseguida y lo peor es que no pedía ayuda porque me sentía juzgada.