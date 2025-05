Invertir en pequeño, ganar en grande: el poder de las inversiones a largo plazo

Entre las creencias limitantes que más frenan a las personas al invertir, destaca una en particular: que se requiere mucho capital para comenzar. Como mentora de finanzas, escucho con frecuencia frases como: “cuando tenga más dinero, entonces sí voy a invertir”, “con tan poquito no vale la pena”. Esta visión no sólo es errónea, también posterga decisiones clave que podrían estar generando excelentes resultados en el largo plazo.