La voz colombiana de Isabel Junca es reconocida en los ‘Óscar de la Voz’ en Los Ángeles

La narración del audiolibro ‘Un viaje al fondo de mi vida’, una historia de resiliencia y perdón, otorgó a la actriz de la voz y periodista colombiana, Isabel Junca, uno de los máximos galardones de la industria sonora mundial.

Edna Juliana Rojas Hernández

Edna Juliana Rojas Hernández

28 de enero de 2026, 3:16 p. m.
De izquierda a derecha: el periodista Carlos Marín, Isabel Junca, voice over talent; la autora, Martha Ruiz y Daniel Gómez, ingeniero de Sonido.
De izquierda a derecha: el periodista Carlos Marín, Isabel Junca, voice over talent; la autora, Martha Ruiz y Daniel Gómez, ingeniero de Sonido. Foto: A.P.I.

La industria de la voz en Colombia celebra un nuevo hito internacional. Isabel Junca, voice over talent, fundadora y directora de A Voz Academia, fue galardonada durante la reciente gala de los Voice Arts Awards, organizada por la Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS). En una ceremonia celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, conocida mundialmente como los ‘Óscar de la Voz’, Junca recibió el premio en la categoría Outstanding Audiobook Narration – Non Fiction (Best Spanish Voice Over).

El reconocimiento fue otorgado por su interpretación del audiolibro Un viaje al fondo de mi vida, una obra escrita por Martha Ruiz Solera, cordobesa, víctima del conflicto armado, quien narra de manera muy íntima su proceso de resiliencia. El jurado internacional destacó la “sensibilidad, profundidad emocional y rigor interpretativo” de la narración de Junca, cualidades que permitieron trasladar al formato sonoro una historia profundamente humana marcada por la violencia en la infancia y el conflicto armado.

Una historia de transformación y solidaridad

La obra ganadora comparte un potente mensaje social. En Un viaje al fondo de mi vida, Ruiz Solera narra facetas íntimas de su existencia, proponiendo el perdón como un camino hacia la libertad personal y reflexionando sobre la capacidad de convertir la desesperanza en fortaleza.

El audiolibro cuenta con un prólogo del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, y esposo de la autora, y posee un marcado propósito benéfico: los recursos obtenidos por su venta están destinados a financiar iniciativas comunitarias y obras solidarias.

La estatuilla obtenida en California reafirma el nivel competitivo de la producción sonora en Colombia. El audiolibro fue grabado en su totalidad en los estudios de A Voz Academia, una marca creada en Bogotá en el 2016 para potenciar la industria del doblaje de voces al español en el país, la locución y las voces comerciales, entre otros.

El audiolibro galardonado se realizó bajo la producción del periodista Carlos Marín y la ingeniería de sonido de Daniel Gómez, conocido artísticamente como Dany Roots. Esta colaboración logró una pieza que combina precisión técnica con una interpretación vocal de alto impacto, consolidando a la capital colombiana como un espacio de creación con estándares de talla mundial.

Desde Los Ángeles, Isabel Junca, quien también dirige el Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz, envió un mensaje de gratitud a la autora y reflexionó sobre el poder del formato de audio en la literatura contemporánea: Las historias no solo se leen: se escuchan, se sienten y nos permiten entendernos como seres humanos. El audiolibro amplifica esa experiencia”, expresó la galardonada.

Este triunfo no solo exalta la trayectoria de Junca, una de las voces más reconocidas en Latinoamérica en la industria del doblaje, sino que posiciona a las voces colombianas en el escenario global de las artes sonoras para demostrar que las historias locales, narradas con excelencia, tienen una resonancia universal.

