Para Elizabet Barrera Sierra, rectora del Liceo Lunita en Chía, Cundinamarca, la pasión la ha impulsado a soñar en grande. “El hecho de venir de una familia humilde nos llenó de doble pasión, de una fuerza interna que nos permitió superar obstáculos y hacer realidad los sueños”. Para María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, la resiliencia no es solo una palabra bonita. “Es un camino, una elección que hacemos después de caer, incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Cuando asesinaron a mi madre, la periodista Diana Turbay, sentí que una parte de mí moría con ella. Prometí no volver a sonreír (…) Pero la vida, con su infinita bondad, tenía otros planes para mí”.